Консул України у Польщі тримає на контролі інцидент з побиттям українських студентів - МЗС

"Нашим консулом вивчається це питання. Зараз я не можу вам сказати про результати, але консул володіє цією темою, питання перевіряється і при одержанні першого інформування про мотиви, підстави, обставини ви будете проінформовані", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, 24 січня у польському місті Ряшів побили групу студентів з України, які навчаються в місцевому ВНЗ.