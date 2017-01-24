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Консул України у Польщі тримає на контролі інцидент з побиттям українських студентів - МЗС

Київ • УНН

 • 15446 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Наразі консул України в Польщі вивчає ситуацію із побиттям українських студентів у польському місті Ряшів. Про це розповів у коментарі УНН начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Нашим консулом вивчається це питання. Зараз я не можу вам сказати про результати, але консул володіє цією темою, питання перевіряється і при одержанні першого інформування про мотиви, підстави, обставини ви будете проінформовані", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, 24 січня у польському місті Ряшів побили групу студентів з України, які навчаються в місцевому ВНЗ.

Українські Національні Новини

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