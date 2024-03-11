Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

Консул Генерального консульства Украины в Люблине на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" отметил недопустимость задержек пассажирских автобусов. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Люблине, передает УНН.

Детали

Консул Генерального консульства Украины в Люблине Сергей Царук посетил пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", где отметил недопустимость любых задержек движения пассажирских автобусов.

Полиция отрицает умышленное блокирование протестующими пассажирских автобусов. Замедление движения может возникнуть из-за технических трудностей, связанных с прохождением коридора протестующих других транспортных средств, что может привести к ожиданию автобусов до получаса.

Во время пребывания консула на границе рейсовый автобус беспрепятственно прошел в направлении Украины.

Добавим

Генеральное консульство Украины в Люблине обратилось в полицию Люблинского воеводства с письмом по обеспечению беспрепятственного движения автобусов во время митингов.

Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной