Консул планирует встретиться с двумя задержанными в Беларуси украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Беларуси отпустили одного из ранее задержанных украинцев к двум другим сегодня планирует наведаться консул. Об этом в комментарии сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Консул сегодня планирует посетить задержанных украинцев", - сообщил он.
При этом представитель дипведомства добавил, что по результатам оперативных контактов консула с компетентными органами Беларуси установлено, что трое украинцев задержаны в этой стране за незаконное пересечение границы. Один из них освобожден, двое находятся в учреждении содержания.
Напомним, 20 ноября в районе населенного пункта белорусские пограничники задержали трех нарушителей границы. Двое мужчин и женщина оказались гражданами Украины. Украинцы отправились в Беларусь за ягодами.