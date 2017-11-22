Консул планирует встретиться с двумя задержанными в Беларуси украинцами

"Консул сегодня планирует посетить задержанных украинцев", - сообщил он.

При этом представитель дипведомства добавил, что по результатам оперативных контактов консула с компетентными органами Беларуси установлено, что трое украинцев задержаны в этой стране за незаконное пересечение границы. Один из них освобожден, двое находятся в учреждении содержания.

Напомним, 20 ноября в районе населенного пункта белорусские пограничники задержали трех нарушителей границы. Двое мужчин и женщина оказались гражданами Украины. Украинцы отправились в Беларусь за ягодами.