Консул планує зустрітися з двома затриманими у Білорусі українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Білорусі відпустили одного з раніше затриманих українців до двох інших сьогодні планує навідатись консул. Про це у коментарі повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Консул сьогодні планує відвідати затриманих українців," - повідомив він.
При цього представник дипвідомства додав, що за результатами оперативних контактів консула з компетентними органами Білорусі встановлено, що трьох українців затримано в цій країні за незаконний перетин кордону. Одного з них звільнено, двоє перебувають у закладі тримання.
Нагадаємо, 20 листопада в районі населеного пункту білоруські прикордонники затримали трьох порушників кордону. Двоє чоловіків і жінка виявилися громадянами України. Українці вирушили до Білорусі за ягодами.