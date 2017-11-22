Консул планує зустрітися з двома затриманими у Білорусі українцями

"Консул сьогодні планує відвідати затриманих українців," - повідомив він.

При цього представник дипвідомства додав, що за результатами оперативних контактів консула з компетентними органами Білорусі встановлено, що трьох українців затримано в цій країні за незаконний перетин кордону. Одного з них звільнено, двоє перебувають у закладі тримання.

Нагадаємо, 20 листопада в районі населеного пункту білоруські прикордонники затримали трьох порушників кордону. Двоє чоловіків і жінка виявилися громадянами України. Українці вирушили до Білорусі за ягодами.