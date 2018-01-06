Консерваторы и социал-демократы Германии анонсировали начало предварительных переговоров о коалиции

Еще недавно вариант создания новой “большой коалиции” (блок ХДС/ХСС и СДПГ) казался маловероятным — сразу после обнародования 24 сентября первых результатов голосования лидер СДПГ Мартин Шульц объявил о том, что его партия уходит в оппозицию, а консерваторы начали в середине октября консультации о формировании коалиции с “зелеными” и Свободной демократической партией (СвДП). Однако 20 ноября эти переговоры завершились провалом и над страной нависла угроза перевыборов или формирования правительства меньшинства. Лишь вмешательство президента Франка-Вальтера Штайнмайера позволило посадить социал-демократов за стол переговоров.

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В среду по итогам консультаций глав ХДС, ХСС и СДПГ и их фракций в Бундестаге было принято совместное заявление. В нем отмечалось, что “доверие выросло”. “Мы с оптимизмом начинаем переговоры”, — подчеркнули лидеры. Консультации начнутся в 12:00 по местному времени и пройдут в центральном офисе СДПГ — Дома имени Вилли Брандта — в Берлине.

Если переговоры о создании “большой коалиции” закончатся ничем, страна окажется на пороге перевыборов или образования правительства меньшинства. Причем так или иначе все трое лидеров — Меркель, Зеехофер и Шульц — могут в этом случае опасаться за свою политическую судьбу.

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Как ранее сообщало УНН, парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017. Блок ХДС / ХСС получил 32,9% голосов, а СДПГ показала худший результат в своей истории, набрав чуть более 20%. Правопопулистского партию “Альтернатива для Германии” поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую — 10,7%, “зеленых” — 8,9%, а левую партию — 9,2%. При этом ХСС у себя на родине — в Баварии — по итогам выборов получил рекордно низкий результат — около 39%, потеряв более 10% голосов.