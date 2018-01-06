Консерватори і соціал-демократи Німеччини анонсували початок попередніх переговорів щодо коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Попередні (зондувальні) переговори стосовно формування уряду ФРН між консервативним блоком Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) і Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) починаються 7 січня у Берліні через 3 місяці після виборів до Бундестагу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Ще недавно варіант створення нової “великої коаліції” (блок ХДС/ХСС і СДПН) здавався малоймовірним — відразу після оприлюднення 24 вересня перших результатів голосування лідер СДПН Мартін Шульц оголосив про те, що його партія йде в опозицію, а консерватори почали в середині жовтня консультації про формування коаліції з “зеленими” і Вільною демократичною партією (ВДП). Проте 20 листопада ці переговори завершилися провалом і над країною нависла загроза перевиборів або формування уряду меншості. Лише втручання президента Франка-Вальтера Штайнмайера дозволило посадити соціал-демократів за стіл переговорів.
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У середу за підсумками консультацій голів ХДС, ХСС і СДПН і їх фракцій у Бундестазі було прийнято спільну заяву. У ньому зазначалося, що “довіра [між партіями] виросло”. “Ми з оптимізмом починаємо переговори”, — підкреслили лідери. Консультації почнуться о 12:00 за місцевим часом і пройдуть в центральному офісі СДПН — Будинку імені Віллі Брандта — в Берліні.
Якщо переговори про створення “великої коаліції” закінчаться нічим, країна опиниться на порозі перевиборів або освіти уряду меншості. Причому так чи інакше всі троє лідерів — Меркель, Зєєхофер і Шульц — можуть в цьому випадку побоюватися за свою політичну долю.
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Як раніше повідомляло УНН, парламентські вибори пройшли у Німеччині 24 вересня 2017 року. Блок ХДС/ХСС отримав 32,9% голосів, а СДПН показала найгірший результат у своїй історії, набравши трохи більше 20%. Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" підтримали 12,6% виборців, Вільну демократичну - 10,7%, "зелених" - 8,9%, а Ліву партію - 9,2%. При цьому ХСС у себе на батьківщині - в Баварії - за підсумками виборів отримав рекордно низький результат - близько 39%, втративши більше 10% голосів.