Конкурс за право учиться в NASA стартует в Украине

Образовательная программа Global Solutions Programm проходит под эгидой Университета Сингулярности, NASA и Google ежегодно, каждое лето на территории закрытого парка NASA в Силиконовой долине.

Цель программы - собрать 80 человек со всего мира и дать им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на жизнь человека в течение следующих 10 лет.

"Мы ищем не стартап, мы ищем человека, идеи проектов и проекты на любых стадиях. Получив ресурсы, человек должен довести до ума этот проект и начать его реализовывать в Украине. Тема - изменение климата ", - пояснил И.Новиков.

Контракт уже подписан, 1 февраля стартовал прием заявок, который заканчивается 1 марта. Университет отберет 10 финалистов и создаст для них специальную двухнедельную образовательную программу. Финал пройдет в первую неделю апреля - прилетят преподаватели из Силиконовой долины, 10 человек предложат свои проекты, и будет определен победитель.

Ранее в программе Global Solutions Program украинцы не участвовали.