Конкурс за право навчатися у NASA стартує в Україні

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Університет Сингулярності в Києві запускає конкурс інноваційних проектів Global Impact Challenge, переможець якого отримає стипендію на участь у літній програмі NASA. Про це повідомив посол Singularity University в Україні Ігор Новіков у Facebook, передає УНН.

Освітня програма Global Solutions Programm проходить під егідою Університету Сингулярності, NASA і Google щороку, щоліта на території закритого парку NASA у Силіконовій долині.

Мета програми — зібрати 80 людей з усього світу і дати їм можливість, знання і гроші для роботи над проектами, які вплинуть на життя людини протягом наступних 10 років.

“Ми шукаємо не стартап, ми шукаємо людину, ідеї проектів та проекти на будь-яких стадіях. Отримавши ресурси, людина повинна довести до розуму цей проект і почати його реалізовувати в Україні. Тема — зміна клімату”, — пояснив І.Новіков.

Контракт вже підписаний, 1 лютого стартував прийом заявок, який закінчується 1 березня. Університет відбере 10 фіналістів і створить для них спеціальну двотижневу освітню програму. Фінал пройде у перший тиждень квітня — прилетять викладачі з Силіконової долини, 10 осіб запропонують свої проекти, і буде визначений переможець.

Раніше в програмі Global Solutions Program українці участі не брали.

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