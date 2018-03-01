Конкурс на должность директора Украинского института стартует 12 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Конкурс на должность директора Украинского института при МИД начнется с 12 марта этого года. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Провели первое заседание конкурсной комиссии, которая будет выбирать директора Украинского института. Продуктивно. Определились с критериями отбора, конкурс стартует 12 марта. С нас - честность, прозрачность и невмешательство, от кандидатов - креатив, профессионализм и ответственность", - написал министр.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины запустило конкурсную процедуру на должность директора Украинского института.
21 июня Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения о создании государственного учреждения "Украинский институт".
В МИД рассказали подробности о новосозданном Украинском институте.