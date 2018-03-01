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Конкурс на посаду директора Українського інституту стартує 12 березня

Конкурс на посаду директора Українського інституту стартує 12 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Конкурс на посаду директора Українського інституту при МЗС розпочнеться з 12 березня цього року. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Провели перше засідання конкурсної комісії, яка обиратиме директора Українського інституту. Продуктивно. Визначилися з критеріями відбору, конкурс стартує 12 березня. З нас — чесність, прозорість та невтручання, з кандидатів — креатив, професійність та відповідальність”, — написав міністр.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України запустило конкурсну процедуру на посаду директора Українського інституту.

21 червня Кабінет міністрів України схвалив проект розпорядження про створення державної установи “Український інститут”.

У МЗС розповіли деталі про новостворений Український інститут.

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