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Конгресс США одобрил санкции, связанные с законом нацбезопасности для Гонконга

Конгресс США одобрил санкции, связанные с законом нацбезопасности для Гонконга

Киев  •  УНН

 • 11107 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Конгресс США одобрил новые санкции против Китая после того, как Пекин принял критикуемый Западом закон о национальной безопасности для Гонконга. 2 июля Сенат единогласно поддержал законопроект о санкциях, на следующий день после того, как это сделала Палата представителей. Теперь документ отправили президенту США Дональду Трампу на подпись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Законопроект, в частности, вводит ограничительные меры в отношении банков, которые ведут дела с китайскими чиновниками. Под санкции попадают представители Коммунистической партии Китая, ответственные за принятие закона, а также представители полицейских подразделений, которые применяли силу к протестующим.

После того как закон вступил в силу 1 июля полиция Гонконга применила силу против тысяч демонстрантов — более 70 человек, по официальным данным, были задержаны по различным обвинениям.

Закон о нацбезопасности в автономии предоставляет Китаю право применять в Гонконге национальные законы и открывать там представительства спецслужб. Закон также позволяет наблюдения и прослушивание телефонных разговоров подозреваемых в нарушении закона. Подрывную деятельность, сепаратизм, терроризм и сотрудничество с иностранными силами наказывать не менее 10 годами тюрьмы. В отдельных случаях предусмотрено пожизненное заключение.

Гонконг находился под властью Великобритании до 1997 года, пока не был передан Китаю при условии сохранения в городе особых административных правил. В последние годы город испытывает давление со стороны Пекина, гонконгская оппозиция заявляет, что властная Коммунистическая партия Китая отходит от задекларированного принципа “одна страна — две системы”.

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