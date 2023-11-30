Конфликта не существует: Подоляк отверг заявления о спорах между Зеленским и Залужным

Между политическим руководством и военным руководством Украины нет конфликтов, существуют лишь "ситуативные дискуссии", но позиция военных и политических элит в Украине консолидирована. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Он отметил, что Зеленский ежедневно общается с Залужным в рабочем формате, поэтому ни о каком конфликте в военно-политическом руководстве не может быть речи.

Мы настаиваем на том, что конфликта не существует. Еще раз подчеркиваю, что президент Зеленский находится в постоянной коммуникации с господином Залужным. Безусловно есть ситуация, когда надо проводить те или иные разговоры на Ставке с учетом того, как продвигаются наши наступательные операции, какие коррективы надо вносить, что надо делать для того, чтобы это было эффективнее. Но еще раз подчеркиваю - эти общения ежедневные в рабочем формате - резюмировал Подоляк

По его словам, заявления о спорах между президентом и Главнокомандующим выгодны только для россии, поскольку они могут спровоцировать внутриполитические конфликты в Украине.

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Вместе с тем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг заявления народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в сторону главнокомандующего Валерия Залужного об отсутствии плана ведения войны на следующий год.

Второе - на мой взгляд, безусловно, план на 2024 год существует. Об этом говорит и президент, и сам господин Залужный. Коррективы, которые надо вносить, оружие, которое нам нужно на этом этапе, технологический рывок, о котором говорит господин Залужный - это все понятно. С учетом опять же бюджета, который принят и подписан президентом и четко фиксирует, что мы будем делать с точки зрения материальных ресурсов для эффективного проведения войны. На Ставке параллельно с этим вносятся коррективы в тактику на тех или иных направлениях - заявил Подоляк.

Дополнение

Он также заявил, что Офис президента не модерирует высказывания депутатов, поэтому они свободны в своих высказываниях. В то же время, по его словам, депутатов не могут ознакомить с планом ведения боевых действий, потому что орган, который его согласовывает - это Ставка верховного главнокомандующего.

Третья составляющая - у нас традиционно депутаты, не только провластные, любые, имеют желание комментировать те или иные действия должностных лиц. Даже радикально, я бы сказал, комментировать. На мой взгляд, это неправильная стратегия, в том числе для депутатов - заявил советник главы Офиса.

Напомним

В начале месяца Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в статье в The Economist заявил, что угроза перехода к позиционной войне - это серьезный вызов для Украины, и что затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Залужный также назвал пять приоритетов для того, чтобы победить рф.

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Западные партнеры, в частности Вашингтон, положительно отреагировали на статью Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, указав, что это подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Зато в Офисе Президента тогда заявили, что военным не стоит выносить на публику, то, что происходит на фронте.

В конце концов 28 ноября журнал The Economist, ссылаясь на неназванный источник в правительстве Украины, написал об ухудшении отношений между президентом и главнокомандующим ВСУ.