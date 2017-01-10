Коммунальщики вывезли из центральной части Кропивницкого более 1300 кубометров снега
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 января. УНН. В ночь с 9 на 10 января коммунальные предприятия Кропивницкого вывезли из центральной части города более 1300 кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Согласно информации, на улицах областного центра работали 15 единиц техники КП "Универсал - 2005". Кроме того, с территории Кропивницкого начался вывоз убранного снега на заранее подготовленные площадки для его складирования. Чтобы выполнить эту работу, пришлось нанимать дополнительный транспорт - 2 погрузчика и 7 самосвалов, у частных предприятий.
В общем, за ночь из центральной части областного центра, а это улица Большая Перспективная и площадь Богдана Хмельницкого, вывезено более 1000 кубометров снега. Существенную помощь своим коллегам оказали работники КП "Благоустройство", которые своей техникой освободили от снежного плена площадь Героев Майдана и площадь перед городским советом и отправили в места для его складирования 300 кубометров снега.
Напомним, как сообщал УНН, почти 6,5 тонн снега вывезли из Киева.