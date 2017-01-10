Комунальники вивезли з центральної частини Кропивницького понад 1300 кубометрів снігу

Згідно з інформацією, на вулицях обласного центру працювали 15 одиниць техніки КП “Універсал – 2005”. Крім того, з території Кропивницького розпочалося вивезення прибраного снігу на заздалегідь підготовлені майданчики для його складування. Щоб виконати цю роботу, довелося винаймати додатковий транспорт – 2 погрузчики і сім самосвалів, у приватних підприємств.

Загалом, за ніч з центральної частини обласного центру, а це вулиця Велика Перспективна та площа Богдана Хмельницького, вивезено понад 1000 кубометрів снігу. Суттєву допомогу своїм колегам надали працівники КП “Благоустрій”, які власною технікою звільнили від снігового полону площу Героїв Майдану і площу перед міською радою та відправили в місця для його складування 300 кубометрів снігу.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, майже 6,5 тонн снігу вивезли з Києва.