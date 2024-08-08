Компания Warner Bros. Discovery понесла многомиллиардные убытки: "виноваты" рекламный рынок США и сделки по телевещанию

Warner Bros. Discovery обнаружила, что ее телеканалы стоят на 9 миллиардов долларов дешевле, чем считали в компании. Убытки связаны с обесцениванием, на фоне падения стоимости сетей кабельного телевидения.

Пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

В Warner Bros. Discovery обнаружили убытки в размере $9,1 млрд. Их возникновение связано с влиянием ряда факторов. Среди них: отключение кабелей, падение рейтингов и слабый рекламный рынок. Потоковые платформы, такие как Netflix, отвлекли аудиторию и подписчиков от того, что когда-то было двигателем медиаиндустрии, отмечает WSJ.

По данным СМИ, Warner Bros Discovery сообщает о более низких, чем ожидалось, продажах во втором квартале 2024 года. В то же время, компания осуществила значительные списания, - ее акции упали на 11% на внебиржевых торгах.

Справочно

Конкурент Disney сообщил ранее в среду, что выручка его телевизионной сети за квартал упала на 7 процентов до $2,7 млрд.

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