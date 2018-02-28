Компания Disney анонсировала многолетний план расширения парижского Диснейленда стоимостью 2 млрд евро

“Согласно плану, в парке будут построены три новые территории, посвященные Marvel, „Звездным войнам“ и мультфильма „Холодное сердце“. Также планируется добавить новые аттракционы и еще одно озеро”, — говорится в сообщении.

Расширение будет проходить в несколько этапов, начиная с 2021 года.

По данным одного из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире, Disneyland приносит 6,2% доходов туризма во Франции. С 1992 года парк посетили 320 млн человек.

Напомним, компания Disney опубликовала в YouTube первый небольшой видеоролик с самыми яркими моментами нового фильма знаменитой саги “Звездные войны” — “Соло: Звездные войны. Истории”.