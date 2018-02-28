Компанія Disney анонсувала багаторічний план розширення паризького Діснейленду вартістю 2 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Під час зустрічі з діючим президентом Франції Еммануелем Макроном президент компанії Disney Роберт Айгер анонсував план розвитку парижського Діснейленду вартістю 2 млрд євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Діснейленду.
“Згідно з планом, у парку будуть побудовані три нові території, присвячені Marvel, „Зоряним війнам“ і мультфільму „Холодне серце“. Також планується додати нові атракціони і ще одне озеро”, — йдеться в повідомленні.
Розширення буде проходити у кілька етапів, починаючи з 2021 року.
За даними одного з найбільших фінансових конгломератів індустрії розваг у світі, Disneyland приносить 6,2% доходів туризму у Франції. З 1992 року парк відвідали 320 млн осіб.
Нагадаємо, компанія Disney опублікувала в YouTube перший невеликий відеоролик з найяскравішими моментами нового фільму знаменитої саги “Зоряні війни” - “Соло: Зоряні війни. Історії”.