Компания Apple получила патент на футуристический iMac со сплошным стеклянным корпусом

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня, Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало выданный Apple патент на настольный компьютер iMac "все в одном" нового поколения, изготовленный из цельного стекла. В дизайне есть ряд изменений с альтернативными идеями, включая настольный аксессуар аналогичной формы, разработанный для MacBook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рatently Аpple.