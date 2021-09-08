Компанія Apple отримала патент на футуристичний iMac із суцільним скляним корпусом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні, Бюро по патентах і товарних знаків США опублікувало виданий Apple патент на настільний комп'ютер iMac "все в одному" нового покоління, виготовлений із суцільного скла. В дизайні є ряд змін з альтернативними ідеями, включаючи настільний аксесуар аналогічної форми, розроблений для MacBook. Про це інформує УНН з посиланням на Рatently Аpple.
Деталі
Відповідно до патенту, конструкція має ряд вигинів з альтернативними ідеями, включаючи настільний аксесуар аналогічної форми, призначений для MacBook.
Виданий Apple патент охоплює нове бачення майбутнього iMac, виконаного зі скляним корпусом, який включає безперервну поверхню, яка визначається верхньою частиною, нижньою частиною і перехідною частиною.
Майбутній iMac буде включати дисплей, з'єднаний з елементом скляного корпусу і конфігурований для забезпечення візуального виведення на область дисплея. Пристрій може включати клавіатуру, з'єднану зі скляним елементом корпусу і налаштований для виявлення введення в області введення. В альтернативних варіантах клавіатура може бути відокремленою.
Причому всі компоненти пристрою, включаючи процесор, материнську плату, оперативну пам'ять та інші складові, розташовані всередині корпусу.
Також пристрій має підставку, яка дозволяє йому триматися рівно на горизонтальній поверхні.
Екран моноблока створений на базі гнучкої OLED-панелі, оскільки його дисплей також згинається донизу.
Скло для комп'ютера інженери планують виготовляти з прозорих, покритих, забарвлених або інших матеріалів, оброблених для отримання непрозорого компонента. Також корпус містить напівпрозорі полімери і напівпрозору кераміку.
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