Комитет защиты журналистов призвал власти Беларуси освободить российско-израильского блогера
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты прав журналистов (CPJ) призвал власти Беларуси "без всяких условий" освободить российско-израильского блогера Александра Лапшина, который находится в розыске в Азербайджане по обвинению в сепаратизме, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
"Лапшин не должен быть в тюрьме за высказывания своего мнения или поездки в спорный регион", - сказала в заявлении от 13 января координатор программ Комитета защиты прав журналистов по странам Европы и Центральной Азии Нина Огнянова.
Как отмечает СМИ, А.Лапшин, который живет в Москве и ведет блог о путешествиях на русском языке, был задержан в Минске в прошлом месяце в соответствии с просьбой Баку по его выдачи. Прокурор Азербайджана обвиняет его в "незаконном посещении Нагорного Карабаха и призывах к признанию независимости сепаратистского региона от Азербайджана".
Представитель Генпрокуратуры Беларуси 13 января заявил, что Минск изучает запрос о выдаче Лапшина Азербайджану.
Если Лапшина передадут Баку и осудят, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.