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Комітет захисту журналістів закликав владу Білорусі звільнити російсько-ізраїльського блогера

Комітет захисту журналістів закликав владу Білорусі звільнити російсько-ізраїльського блогера

Київ • УНН

 • 9150 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Базований у Нью-Йорку Комітет захисту прав журналістів (CPJ) закликав владу Білорусі “без жодних умов” звільнити російсько-ізраїльського блогера Олександра Лапшина, який перебуває у розшуку в Азербайджані за звинуваченням у сепаратизмі, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

“Лапшин не повинен бути у в’язниці через висловлення своєї думки або поїздки в спірний регіоні”, — сказала у заяві від 13 січня координатор програм Комітету захисту прав журналістів по країнах Європи і Центральної Азії Ніна Огнянова.

Як відзначає ЗМІ, О.Лапшин, який живе в Москві і веде блог про подорожі російською мовою, був затриманий в Мінську минулого місяця відповідно до прохання Баку щодо його видачі. Прокурора Азербайджану звинувачує його в “незаконному відвідуванні Нагірного Карабаху і закликах до визнання незалежності сепаратистського регіону від Азербайджану”.

Представник Генпрокуратури Білорусі 13 січня заявив, що Мінськ вивчає запит щодо видачі Лапшина Азербайджану.

Якщо Лапшина передадуть Баку і засудять, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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