Комитет Рады одобрил законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  20924 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  45914 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  132443 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  133485 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  133171 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117069 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  159025 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  102056 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105228 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128639 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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1 апреля 2024, 09:33  •  275435 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  544486 просмотра

Комитет Рады одобрил законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом.

Экономика •   •  12007 просмотра
Комитет Рады одобрил законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Чоп - Будапешт - Вена

Укрзализныця открыла онлайн-продажу билетов на новый прямой поезд №143/146 из Чопа в Будапешт и Вену, который предлагает удобную стыковку с ночными поездами из других городов Украины и комфортабельные вагоны с Wi-Fi.

Экономика •   •  10306 просмотра
Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Чоп - Будапешт - Вена

Отмена статуса "ограниченно годный": Минобороны объяснило, что ждет военных и военнообязанных

В Минобороны объясняют, что отмена статуса "ограниченно годный" для военнослужащих и военнообязанных требует повторного медицинского осмотра в течение 9 месяцев, после чего они будут определены как "годные" или "непригодные" к военной службе.

Война •   •  11764 просмотра
Отмена статуса "ограниченно годный": Минобороны объяснило, что ждет военных и военнообязанных

Пожизненное получил агент рф, который навел ракетный удар по пиццерии в Краматорске

Житель Краматорска был приговорен к пожизненному заключению за государственную измену после того, как предоставил российским войскам информацию, приведшую к ракетному удару по ресторану, в результате которого погибло 13 человек, в том числе 4 детей.

Криминал и ЧП •   •  9209 просмотра
Пожизненное получил агент рф, который навел ракетный удар по пиццерии в Краматорске

Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена из-за атаки рф, радиационная ситуация в пределах нормы - регулятор

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове осталась без внешнего электроснабжения из-за российских обстрелов, но радиационная ситуация на объекте остается в пределах нормы, поскольку работают аварийные дизель-генераторы.

Война •   •  9342 просмотра
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена из-за атаки рф, радиационная ситуация в пределах нормы - регулятор

Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"

В результате ночного удара россии по Харькову погибли 4 человека. Зеленский заявил, что российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа.

Война •   •  9405 просмотра
Зеленский отреагировал на ночной удар рф по Харькову: "российские террористы будут отвечать"

Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран.

Война •   •  13210 просмотра
Кулеба прокомментировал возможные факты поставки баллистических ракет для рф от других стран

Подписать меморандум не удалось, но диалог продолжается - Высоцкий об украинско-польских переговорах по разблокированию границы

Несмотря на длительные переговоры между украинскими и польскими фермерами, меморандум пока не удалось подписать. Диалог продолжается. Ожидается достижение договоренностей, которые повлияют на разблокирование пограничных пунктов пропуска.

Экономика •   •  11433 просмотра
Подписать меморандум не удалось, но диалог продолжается - Высоцкий об украинско-польских переговорах по разблокированию границы

россияне сегодня атаковали Харьковский район, есть погибший - ОВА

Сегодня российские войска атаковали Харьковский район, в результате чего погиб гражданский мужчина в тракторе.

Война •   •  10283 просмотра
россияне сегодня атаковали Харьковский район, есть погибший - ОВА

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Система автоматической блокировки налоговых накладных СМКОР дискредитировала себя, но власть продолжает игнорировать рекомендации НАПК относительно коррупционных рисков и Указ Президента о ее проверке, что вызывает беспокойство бизнеса и экспертов относительно злоупотреблений и давления на предприятия.

Экономика •   •  45914 просмотра
Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт