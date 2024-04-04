Комитет Рады одобрил законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на сегодняшнем заседании одобрил законопроект N9256-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр и лотерей". Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

"Комитет одобрил 9256д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом. За основу - единогласно весь комитет", - написал Железняк в Telegram.

По словам нардепа, кроме ликвидации КРАИЛ и передачу функций на Минцифры в законе есть еще важные вещи:

ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;

определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;



совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);



установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.



Также Железняк отметил, что все это заработает на практике только и только одновременно с эффективной борьбой с тенью. "Поэтому будем давать нормы, чтобы еще ограничить финансовые шлюзы", - добавил нардеп.

Напомним

В феврале Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект, которым предлагается ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).