Комитет ПАСЕ поддержал резолюцию по освобождению украинских политзаключенных в России

"Юридический комитет ПАСЕ только проголосовал за проект резолюции по освобождению украинских политзаключенных захваченных Российской Федерацией", - сообщил Емец.



Также Емец сообщил, что завтра этот вопрос будет рассматриваться на сессии ПАСЕ.



Напомним, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга призвал международное сообщество оказывать давление на РФ при каждом контакте с российской стороной.



"У России не иммунитета к нашему давлению, к вашему давления: политическому, общественному. Россия не живет в вакууме ... во время любого общения с Россией вспоминайте имена наших политических заключенных и заложников", - подчеркнул он.



