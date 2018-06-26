Комітет ПАРЄ підтримав резолюцію щодо звільнення українських політв’язнів в Росії

"Юридичний комітет ПАРЄ щойно проголосував за проект резолюції щодо звільнення українських політв‘язнів захоплених Російською Федерацією", - повідомив Ємець.



Також Ємець повідомив, що завтра це питання буде розглядатися на сесії ПАСЄ.



Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу закликав міжнародне співтовариство тиснути на РФ під час кожного контакту з російською стороною.



“У Росії нема імунітету до нашого тиску, до вашого тиску: політичного, суспільного. Росія не живе у вакуумі... під час будь-якого спілкування з Росією згадуйте імена наших політичних в’язнів та заручників”, — наголосив він.



