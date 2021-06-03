Комитет парламента Швеции заявил, что правительство не смогло справиться с пандемией

Детали

По словам комитета, правительство не спешило внедрять систему тестирования и отслеживания, не смогло защитить пожилых людей и не было четкого разделения ответственности между национальными и местными властями. Комитет заявил, что правительство выбрало противоречивую стратегию Швеции "без изоляции".

"Ясно, что Швеция не была достаточно подготовлена ​​к (пандемии), и мы можем извлечь уроки из многих выявленных основных неудач", - сказал Ханс Экстром, заместитель главы комитета и депутат.

Швеция оказалась в стороне от борьбы с пандемией и отказалась от изоляции, вместо этого полагаясь в основном на добровольные меры. Число погибших было выше, чем среди ее северных соседей, но ниже, чем в большинстве европейских стран, которые выбрали карантин.

Комитет заявил, что правительству следовало быстрее создать структуру для тестирования и отслеживания, скорее разработать закон, дающий ему широкие полномочия по борьбе с кризисом, и скорее изолировать дома престарелых.

"Реакция правительства была недостаточной, - заявила глава комитета Карин Энстрему из оппозиционной партии умеренных. - Пожилые люди были особенно уязвимы... И правительству следовало действовать более решительно".

Правительство под руководством социал-демократов уже признало, что они не сделали достаточно для защиты пожилых жителей домов престарелых.

Дополнение

По состоянию на 3 июня общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Швеции составляет 1,076,993, и 14,474 человека умерли.