Комітет парламенту Швеції заявив, що уряд не зміг впоратися з пандемією

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За словами комітету, уряд не поспішав впроваджувати систему тестування і відстеження, не зміг захистити літніх людей і не було чіткого поділу відповідальності між національними та місцевими властями. Комітет заявив, що уряд обрав суперечливу стратегію Швеції "без ізоляції".

"Ясно, що Швеція не була достатньо підготовлена ​​до (пандемії), і ми можемо винести уроки з багатьох виявлених основних невдач", - сказав Ханс Екстром, заступник голови комітету і депутат.

Швеція опинилася в стороні від боротьби з пандемією і відмовилася від ізоляції, замість цього покладаючись в основному на добровільні заходи. Число загиблих було вище, ніж серед її північних сусідів, але нижче, ніж в більшості європейських країн, які обрали карантин.

Комітет заявив, що уряду слід було швидше створити структуру для тестування і відстеження, швидше розробити закон, що дає йому ширші повноваження по боротьбі з кризою, і швидше ізолювати будинки престарілих.

"Реакція уряду була недостатньою, - заявила голова комітету Карін Енстрему з опозиційної партії поміркованих. - Люди похилого віку були особливо уразливі... І уряду слід було діяти більш рішуче".

Уряд під керівництвом соціал-демократів уже визнав, що вони не зробили досить для захисту літніх жителів будинків для людей похилого віку.

Доповнення

Станом на 3 червня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у Швеції становить 1,076,993, і 14,474 особи померли.