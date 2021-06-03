Комітет парламенту Швеції заявив, що уряд не зміг впоратися з пандемією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Лівоцентристський уряд Швеції зазнав невдачі в декількох аспектах своєї боротьби з пандемією COVID-19, заявив у четвер конституційний комітет парламенту. Про це інформує Reuters, передає УНН.
Деталі
За словами комітету, уряд не поспішав впроваджувати систему тестування і відстеження, не зміг захистити літніх людей і не було чіткого поділу відповідальності між національними та місцевими властями. Комітет заявив, що уряд обрав суперечливу стратегію Швеції "без ізоляції".
"Ясно, що Швеція не була достатньо підготовлена до (пандемії), і ми можемо винести уроки з багатьох виявлених основних невдач", - сказав Ханс Екстром, заступник голови комітету і депутат.
Швеція опинилася в стороні від боротьби з пандемією і відмовилася від ізоляції, замість цього покладаючись в основному на добровільні заходи. Число загиблих було вище, ніж серед її північних сусідів, але нижче, ніж в більшості європейських країн, які обрали карантин.
Комітет заявив, що уряду слід було швидше створити структуру для тестування і відстеження, швидше розробити закон, що дає йому ширші повноваження по боротьбі з кризою, і швидше ізолювати будинки престарілих.
"Реакція уряду була недостатньою, - заявила голова комітету Карін Енстрему з опозиційної партії поміркованих. - Люди похилого віку були особливо уразливі... І уряду слід було діяти більш рішуче".
Уряд під керівництвом соціал-демократів уже визнав, що вони не зробили досить для захисту літніх жителів будинків для людей похилого віку.
Доповнення
Станом на 3 червня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у Швеції становить 1,076,993, і 14,474 особи померли.