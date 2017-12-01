Еврокомиссия шестого декабря оценит прогресс переговоров по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Комиссия Евросоюза объявит в среду, 6 декабря, достигли ли переговоры по выходу Великобритании из ЕС "достаточного прогресса", необходимого для перехода диалога на следующий этап. Об этом сообщает EUObserver, ссылаясь на пресс-службу ЕС, передает УНН.
Британский премьер-министр Тереза Мэй прибудет в Брюссель для встречи с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, в то время как коллегиум комиссаров будет оценивать прогресс в среду.
Лидеры ЕС объявят окончательное решение на саммите в середине декабря.
Напомним, Лондон и Брюссель согласовали сумму финансовых обязательств Великобритании перед ЕС в размере 60 млрд евро.
Как сообщал УНН, в течение года после голосования на референдуме за выход из ЕС, уровень чистой миграции в Великобританию упал до рекордных показателей.