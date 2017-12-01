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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 60820 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 39640 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 50740 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 60346 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111548 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 139175 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Еврокомиссия шестого декабря оценит прогресс переговоров по Brexit

Еврокомиссия шестого декабря оценит прогресс переговоров по Brexit

Киев  •  УНН

 • 10184 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Комиссия Евросоюза объявит в среду, 6 декабря, достигли ли переговоры по выходу Великобритании из ЕС "достаточного прогресса", необходимого для перехода диалога на следующий этап. Об этом сообщает EUObserver, ссылаясь на пресс-службу ЕС, передает УНН.

Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй прибудет в Брюссель для встречи с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, в то время как коллегиум комиссаров будет оценивать прогресс в среду.

Лидеры ЕС объявят окончательное решение на саммите в середине декабря.

Напомним, Лондон и Брюссель согласовали сумму финансовых обязательств Великобритании перед ЕС в размере 60 млрд евро.

Как сообщал УНН, в течение года после голосования на референдуме за выход из ЕС, уровень чистой миграции в Великобританию упал до рекордных показателей.

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