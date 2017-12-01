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Єврокомісія шостого грудня оцінить прогрес переговорів по Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Комісія Євросоюзу оголосить в середу, 6 грудня, чи переговори щодо виходу Великобританії з ЄС досягли "достатнього прогресу", необхідного для переходу діалогу на наступний етап. Про це повідомляє EUObserver, посилаючись на прес-службу ЄС, передає УНН.

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей прибуде в Брюссель для зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, в той час як колегіум комісарів оцінюватиме прогрес у середу.

Лідери ЄС оголосять остаточне рішення на саміті в середині грудня.

Нагадаємо, Лондон і Брюссель погодили суму фінансових зобов'язань Великої Британії перед ЄС в розмірі 60 млрд євро.

Як повідомляв УНН, протягом року після голосування на референдумі за вихід з ЄС, рівень чистої міграції до Великої Британії впав до рекордних показників.

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