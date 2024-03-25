Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ заявил об отставке

Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк сообщил о своей отставке. Николюк заявил, что сейчас планирует возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Слагаю с себя полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ и желаю своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали за год -написал Николюк.

Он указал, что нынешнее время требует от каждого украинца, а, особенно, военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом.

"И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", - добавил Николюк.

Справочно

Виктор Николюк родился 19 октября 1975 года в селе Шишкино на Кировоградщине. Николюк в 1996 году окончил Харьковское гвардейское высшее командное танковое училище, а в 2007-м - Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Во время службы в рядах Вооруженных Сил Украины командовал разведывательной ротой, танковым батальоном и механизированным полком в учебном центре "Десна", был начальником штаба 93-й ОМБр, а затем - командиром 92-й ОМБр.

В марте 2017 года Виктор Николюк был назначен начальником 169-го учебного центра. 5 декабря 2018 года присвоено воинское звание генерал-майора. С октября 2021 года по март 2023 года был командующим ОК "Север".

В марте 2023 года назначен командующим Командования подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.