Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ заявил об отставке

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Абитуриенты могут зарегистрироваться на НМТ через "Дія": как это сделать
Поступающие в высшие учебные заведения Украины отныне могут зарегистрироваться для участия в национальном многопредметном тестировании (ВНО) через мобильное приложение "Дія", что ускоряет процесс регистрации.
рф начала использовать больше беспилотников на фронте - глава Генштаба Эстонии
российские войска достигли небольшого прогресса на линии фронта в Украине, поскольку они имеют больше артиллерии и начали использовать больше беспилотников, в то время как Украина хорошо защищается и бережет людей, несмотря на сложную ситуацию.
Искусственный интеллект требует большие объемы электроэнергии и затрудняет переход на безуглеродные технологии
Бум искусственного интеллекта требует огромных вычислительных мощностей и энергетических нагрузок, создавая риски для электросети и перехода на более чистые источники энергии, поскольку ИИ может заставить компании больше полагаться на ископаемые виды топлива, чем ожидалось.
Посол США в Британии: россия не остановится, если выиграет войну в Украине
россия не остановится, если выиграет войну в Украине. Поэтому Киев нуждается в большей поддержке, чтобы победить Россию, считает посол США в Великобритании.
Отрезанные от оборудования в Крыму: в ВМС прокомментировали, почему рф не использовала "Калибры" во время последних массированных ударов
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук предполагает, что россия могла не использовать ракеты "Калибр" во время недавних массированных ударов из-за проблем с загрузкой после того, как была отрезана от необходимого оборудования в оккупированном Крыму.
Удар по узлу связи черноморского флота рф: в сети показали последствия
Спутниковые снимки показывают, что крыша здания центра связи черноморского флота россии в Севастополе, обвалилась после ракетного удара Вооруженных сил Украины.
"Обстрелы инфраструктуры несут риск еще большей гуманитарной катастрофы": Папа призвал не забывать в молитвах об Украине
Папа Франциск призвал не забывать о страдающей Украине в молитвах на фоне интенсивных вражеских обстрелов инфраструктуры, вызывающих перебои в электроснабжении и риск еще большей гуманитарной катастрофы.
Поражение узла связи чф рф в Севастополе: у ВМС рассказали о последствиях атаки
Узел связи черноморского флота россии в Севастополе был серьезно поврежден, что повлекло значительные последствия для морских операций и логистики противника.