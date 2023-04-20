Командующий Вооруженными силами Латвии встретился с Залужным в Украине: о чем говорили

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«Провел встречу с командующим Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики генерал-лейтенантом Леонидсом Калниньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину. Рассказал о текущей обстановке на фронте», - написал Залужный в Telegram.

Залужный отметил важность усиления системы противовоздушной обороны Украины, поставки снарядов и вооружения.

«Договорились продолжать диалог и сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины», - сообщил Залужный.

Дополнение

Премьер-министр Латвии заявлял, что поставки боевых самолетов для Украины - лишь вопрос времени.