Командующий Вооруженными силами Латвии встретился с Залужным в Украине: о чем говорили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Командующий Национальных Вооруженных Сил Латвии генерал-лейтенантом Леонид Калниньш впервые посетил Украину с официальным визитом. Он договорился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным продолжать диалог и сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины, передает УНН.
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«Провел встречу с командующим Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики генерал-лейтенантом Леонидсом Калниньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину. Рассказал о текущей обстановке на фронте», - написал Залужный в Telegram.
Залужный отметил важность усиления системы противовоздушной обороны Украины, поставки снарядов и вооружения.
«Договорились продолжать диалог и сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины», - сообщил Залужный.
Дополнение
Премьер-министр Латвии заявлял, что поставки боевых самолетов для Украины - лишь вопрос времени.