Командувач Збройних сил Латвії зустрівся із Залужним в Україні: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Командувач Національних Збройних Сил Латвії генерал-лейтенантом Леонід Калниньш вперше відвідав Україну з офіційним візитом. Він домовився із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України, передає УНН.
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«Провів зустріч із командувачем Національних Збройних Сил Латвійської Республіки генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем, який вперше з офіційним візитом відвідав Україну. Розповів про поточну обстановку на фронті», - написав Залужний у Telegram.
Залужний наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони України, постачанні снарядів та озброєння.
«Домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України», - повідомив Залужний.
Доповнення
Прем‘єр-міністр Латвії заявляв, що постачання бойових літаків для України - лише питання часу.