Командующий НАТО в Европе заявил о возможной поддержке Россией "Талибана"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти считает, что Россия, возможно, оказывает материальную поддержку группировке "Талибан", которая воюет против сил США и НАТО в Афганистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
"В последнее время я наблюдаю влияние России - рост влияния, взаимодействие России с "Талибаном" и, возможно, даже российскую поддержку группировки", - заявил генерал на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил.
При этом К.Скапарротти не уточнил, какое именно материальное обеспечение может получать от России "Талибан".
Как сообщал УНН, К.Скапарротти призвал Соединенные Штаты предоставить Украине летальное оружие.