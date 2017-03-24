Командующий НАТО в Европе заявил о возможной поддержке Россией "Талибана"

"В последнее время я наблюдаю влияние России - рост влияния, взаимодействие России с "Талибаном" и, возможно, даже российскую поддержку группировки", - заявил генерал на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил.

При этом К.Скапарротти не уточнил, какое именно материальное обеспечение может получать от России "Талибан".

Как сообщал УНН, К.Скапарротти призвал Соединенные Штаты предоставить Украине летальное оружие.