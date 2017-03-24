Командующий НАТО в Европе заявил о возможной поддержке Россией "Талибана"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 50539 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107428 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122824 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181998 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132724 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126371 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118499 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106592 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107616 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103940 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Командующий НАТО в Европе заявил о возможной поддержке Россией "Талибана"

Командующий НАТО в Европе заявил о возможной поддержке Россией "Талибана"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти считает, что Россия, возможно, оказывает материальную поддержку группировке "Талибан", которая воюет против сил США и НАТО в Афганистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"В последнее время я наблюдаю влияние России - рост влияния, взаимодействие России с "Талибаном" и, возможно, даже российскую поддержку группировки", - заявил генерал на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил.

При этом К.Скапарротти не уточнил, какое именно материальное обеспечение может получать от России "Талибан".

Как сообщал УНН, К.Скапарротти призвал Соединенные Штаты предоставить Украине летальное оружие.

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