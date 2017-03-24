Командувач НАТО в Європі заявив про ймовірну підтримку Росією "Талібану"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті вважає, що Росія, можливо, надає матеріальну підтримку угрупованню “Талібан”, який воює проти сил США і НАТО в Афганістані. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Голос Америки”.
“Останнім часом я спостерігаю вплив Росії — зростання впливу, взаємодію Росії з „Талібаном“ та, можливо, навіть російську підтримку угруповання”, — заявив генерал на слуханнях у комітеті Сенату США у справах збройних сил.
При цьому К.Скапарротті не уточнив, яке саме матеріальне забезпечення може отримувати від Росії “Талібан”.
Як передавав УНН, К.Скапарротті закликав Сполучені Штати надати Україні летальну зброю.