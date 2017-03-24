Командувач НАТО в Європі заявив про ймовірну підтримку Росією "Талібану"

“Останнім часом я спостерігаю вплив Росії — зростання впливу, взаємодію Росії з „Талібаном“ та, можливо, навіть російську підтримку угруповання”, — заявив генерал на слуханнях у комітеті Сенату США у справах збройних сил.

При цьому К.Скапарротті не уточнив, яке саме матеріальне забезпечення може отримувати від Росії “Талібан”.

Як передавав УНН, К.Скапарротті закликав Сполучені Штати надати Україні летальну зброю.