Командиры боевиков скрывают хищения оружия и техники
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Командиры полков боевиков скрывают хищения вооружения, техники и материальных средств с целью избежать наказания. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"Продолжается работа комплексных комиссий российского оккупационного командования в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ. Командиры бригад (полков) с целью избежания ответственности прибегают к сокрытию растрат и хищений вооружения, техники и материальных средств ", - говорится в сообщении.
Так сообщается, что при подготовке к работе комиссии 1 АК по вооружению начальниками служб 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), по указанию командира полка, подделаны акты на списание выявленной недостачи стрелкового оружия, боеприпасов, запасных частей к автомобильной технике и аккумуляторных батарей.
Как сообщал УНН, боевики обстреливают свои позиции с целью дискредитации сил АТО .