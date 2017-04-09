Командиры боевиков скрывают хищения оружия и техники

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47874 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104247 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160297 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118243 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117560 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113123 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104664 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154608 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Командиры боевиков скрывают хищения оружия и техники

Командиры боевиков скрывают хищения оружия и техники

Киев  •  УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Командиры полков боевиков скрывают хищения вооружения, техники и материальных средств с целью избежать наказания. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.

"Продолжается работа комплексных комиссий российского оккупационного командования в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ. Командиры бригад (полков) с целью избежания ответственности прибегают к сокрытию растрат и хищений вооружения, техники и материальных средств ", - говорится в сообщении.

Так сообщается, что при подготовке к работе комиссии 1 АК по вооружению начальниками служб 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), по указанию командира полка, подделаны акты на списание выявленной недостачи стрелкового оружия, боеприпасов, запасных частей к автомобильной технике и аккумуляторных батарей.

Как сообщал УНН, боевики обстреливают свои позиции с целью дискредитации сил АТО .

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