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Командири бойовиків приховують розкрадання зброї та техніки

Командири бойовиків приховують розкрадання зброї та техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Командири полків бойовиків приховують розкрадання озброєння, техніки та матеріальних засобів з метою уникнути покарання. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.

“Триває робота комплексних комісій російського окупаційного командування у з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ. Командири бригад (полків) з метою уникнення відповідальності вдаються до приховання розтрат та розкрадання озброєння, техніки та матеріальних засобів”, — йдеться в повідомленні.

Так повідомляється, що при підготовці до роботи комісії 1 АК з озброєння начальниками служб 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), за вказівкою командира полку, підроблено акти на списання виявленої нестачі стрілецької зброї, боєприпасів, запасних частин до автомобільної техніки та акумуляторних батарей.

Як повідомляв УНН, бойовики обстрілюють власні позиції з метою дискредитації сил АТО.

Українські Національні Новини

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