Командири бойовиків приховують розкрадання зброї та техніки

“Триває робота комплексних комісій російського окупаційного командування у з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ. Командири бригад (полків) з метою уникнення відповідальності вдаються до приховання розтрат та розкрадання озброєння, техніки та матеріальних засобів”, — йдеться в повідомленні.

Так повідомляється, що при підготовці до роботи комісії 1 АК з озброєння начальниками служб 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), за вказівкою командира полку, підроблено акти на списання виявленої нестачі стрілецької зброї, боєприпасів, запасних частин до автомобільної техніки та акумуляторних батарей.

Як повідомляв УНН, бойовики обстрілюють власні позиції з метою дискредитації сил АТО.