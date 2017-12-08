Команда Шевченко может провести два спарринга с соперниками России на ЧМ-2018

Шевченко рассказал о разговоре с главным наставником "селесао" Тите в рамках пересмотра поединка в Харькове между "Шахтером" и "Манчестер Сити".

"Мы обсудили возможный контрольный поединок между нашими командами. Я предложил Тите провести спарринг в мае в Украине. Тренеру бразильцев эта идея понравилась, но он сказал, что все решится в ближайшее время, когда будет сверстан план подготовки его команды к мировому форуму", - отметил Шевченко.

Кроме того, коуч "сине-желтых" заявил о высокой вероятности контрольных игр в марте в ОАЭ.

"Пока все находится в стадии переговоров, которые я стараюсь держать под контролем. Существует большая вероятность того, что в марте мы отправимся в ОАЭ, где сыграем с Египтом, а затем переберемся в Саудовскую Аравию и там проведем спарринг с еще одним участником чемпионата мира - местной национальной командой. Предварительная договоренность уже достигнута, но теперь все будет зависеть от того, как пройдут переговоры между федерациями стран. На следующей неделе, думаю, многое прояснится", - подчеркнул наставник.

Как сообщал УНН, Шевченко планировал посетить поединки грандов украинского футбола в еврокубках.