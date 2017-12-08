Команда Шевченка може провести два спаринги із суперниками Росії на ЧС-2018

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У наступному році у "жовто-блакитних" можливі спаринги з Єгиптом, Саудівською Аравією, а також з Бразилією. Про це повідомив тренер збірної України із футболу Андрій Шевченко, інформує УНН з посиланням на zbirna.com.

Шевченко розповів щодо розмови з головним наставником "селесао" Тіте в рамках перегляду поєдинку в Харкові між "Шахтарем" і "Манчестер Сіті".

"Ми обговорили можливий контрольний поєдинок між нашими командами. Я запропонував Тіте провести спаринг в травні в Україні. Тренеру бразильців ця ідея сподобалася, але він сказав, що все вирішиться найближчим часом, коли буде зверстаний план підготовки його команди до світового форуму", - відзначив Шевченко.

Крім того, коуч "синьо-жовтих" заявив про високу ймовірність контрольних ігор в березні в ОАЕ.

"Поки все перебуває в стадії переговорів, які я намагаюся тримати під контролем. Існує велика ймовірність того, що в березні ми відправимося в ОАЕ, де зіграємо з Єгиптом, а потім переберемося в Саудівську Аравію і там проведемо спаринг з ще одним учасником чемпіонату світу - місцевою національною командою. Попередня домовленість вже досягнута, але тепер все буде залежати від того, як пройдуть переговори між федераціями країн. Наступного тижня, думаю, багато що проясниться", - підкреслив наставник.

Як повідомляв УНН, Шевченко планував відвідати поєдинки грандів українського футболу в єврокубках. 

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