Команда БФ "МХП - Громаде" вручила бандуру Харьковскому кобзарскому цеху

В начале декабря Харьковский кобзарский цех получил от Благотворительного фонда "МХП - Громаді" новую бандуру. На инструменте планируется обучение всех желающих детей, которые смогут таким образом открывать и продолжать переосмысливать украинскую кобзарско-лирницкую традицию, сообщает УНН.

Детали

Вручение состоялось во время благотворительного кобзарского концерта в честь 220-летия со дня рождения Остапа Вересая, выдающегося украинского кобзаря. Харьков стал третьим городом после Киева и Львова, где Фонд поддержал кобзарские цеха, передав им музыкальные инструменты. Вручил бандуру Харьковскому цеху Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП - стратегического партнера БФ "МХП - Громаді" в воплощении важных культурных проектов.

"Мы приехали в Харьков для того, чтобы засвидетельствовать свое уважение тем людям, которые продолжают и несут украинские традиции, ценности и несокрушимую волю украинского народа через века, особенно в нынешних сложных условиях. Для нас важно поддерживать культурную идентичность в каждом из нас. Кобзарство играет особую роль в сохранении украинских смыслов. Ведь несмотря на физическое уничтожение кобзарей, расправы и запреты на их музыку, кобзарское слово осталось и, более того, приобрело новую актуальность сегодня", - поделился Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

Традиция кобзарства в Украине насчитывает более 300 лет. Ее особенность в устной передаче информации, в собственноручно изготовленных музыкальных инструментах, в истории и смыслах, которые несут сами лирники, бандуристы, кобзари. Сегодня кобзарство - это о сохранении государственности, в частности.

"В первую очередь Кобзарство должно выполнять функцию, которую оно всегда выполняло. Оно должно показывать указатель на определенные традиции, на вещи, которые сохраняют нашу нацию, нашу культуру, нашу самоидентичность. Это чрезвычайно важно в период, когда нашу культуру хотят стереть", - добавил Кость Черемский, цехмастер Харьковского кобзарского цеха.

Для Благотворительного фонда "МХП - Громаді", для которого культурная идентичность - одна из основополагающих миссий, чрезвычайно почетно поддержать сохранение этой традиции. Поэтому команда поддержала кроме вручения музыкальных инструментов кобзарским цехам еще и идею режиссера, лирника и вице-президента Национальной академии искусств Украины Олеся Санина о внесении "практики по охране кобзарско-лирницкой традиции" в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, в рамках которой был создан документальный фильм о кобзарско-лирницкой традиции и подана соответствующая заявка от Украины. И пока ожидается рассмотрение заявки уважаемого жюри ЮНЕСКО, кобзарские цеха Киева, Львова и Харькова, при поддержке Фонда "МХП - Громаді", продолжают проводить концерты и образовательные мероприятия в Европе и Украине популяризируя культурное наследие Кобзарства.

"Сейчас Харьков - действительно крепость, в городе не проводятся никакие массовые мероприятия, концерты. Закрыты театры, даже университеты. По разным данным, выехало больше половины города. Но это для нас - история сопротивления. Даже сама история кобзарства, братчиков, кобзарского цеха была всегда в том, что можно уничтожить людей, крепость, разрушить государство, но нельзя убить культуру, нельзя убить песню", - отметил режиссер Олесь Санин.

Бандура, кобза - музыкальные инструменты, которые ассоциируются с Украиной, с ее жизнью, историей, искусством и творчеством народа. Кобзари и лирники - неотъемлемый атрибут истории Украины. Кобзарская песня воодушевляет и утешает, воссоздает историю и дарит надежду.

"Мы стараемся эти вещи продолжать, чтобы это не перешло просто в музей или в театр. Мы хотим быть бандуристами и продолжать сохранять нашу традицию", - подытожил Николай Товкайло, цехмастер Киевского кобзарского цеха.