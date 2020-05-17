Колоссальные масштабы преступлений шокируют: Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Глава государства возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы".

Кроме того, Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", - заявил Президент Украины.

Зеленский отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

"В независимой демократической Украине жизни и здоровье граждан всегда будет моим безусловным приоритетом", - отметил Глава государства.

В памятных мероприятиях также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, в Украине сегодня День памяти жертв политических репрессий.