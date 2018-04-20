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Бывший чемпион мира по боксу Альварес дисквалифицирован на полгода

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Спортивная атлетическая комиссия Невады вынесла наказание мексиканском боксеру Саул Альварес за проваленный допинг-тест, информирует УНН со ссылкой на ESPN и BBC.

Бывший чемпион мира по боксу Альварес дисквалифицирован на полгода

Через два положительных допинг-тесты, которые обнаружили в организме мексиканца запрещенный препарат кленбутерол, спортсмен получил полугодовое отстранение от бокса.

Допинг-пробы Альвареса были взяты 17 и 20 февраля, поэтому его отбывания дисквалификации закончится 17-го августа этого года.
Примечательно, что срок отстранения должен был быть вдвое больше (один год), но благодаря сотрудничеству и помощи боксера следствию, срок был уменьшен до шести месяцев.

Ранее промоутерская компания “Golden Boy Promotions” отмечала, что запрещенное вещество могло попасть в организм боксера после употребления им в пищу зараженного мяса, от чего в последние годы пострадали десятки спортсменов в Мексике.
Добавим, что 27-летний боец ​​был вынужден отказаться реванш с чемпионом мира в среднем весе против Геннадия Головкина после того, как их первый бой в сентябре закончился вничью.

Справка УНН: Альварес в своем послужном списке имеет 49 побед из которых 34 нокаутом, 2 ничьи и 1 поражение. Мексиканец был чемпионом мира по версии WBC (2011-2013 лет), WBA (2013), The Ring (2013) и WBO (2016-2017) в первом среднем весе. Чемпионом мира по версии WBC (2015-2016) в среднем весе.

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