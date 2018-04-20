Колишнього чемпіона світу з боксу Альвареса дискваліфіковано на півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Спортивна атлетична комісія Невади винесла покарання мексиканському боксеру Саулю Альвареса за провалений допінг-тест, інформує УНН з посиланням на ESPN і ВВС.
Через два позитивних допінг-тести, які виявили в організмі мексиканця заборонений препарат кленбутерол, спортсмен отримав піврічне відсторонення від боксу.
Допінг-проби Альвареса були взяті 17 і 20 лютого, тому його відбування дискваліфікації закінчиться 17-го серпня цього року.
Примітно, що термін відсторонення мав бути вдвічі більшим (один рік), але завдяки співпраці та допомозі боксера слідству, термін був зменшений до шести місяців.
Раніше промоутерська компанія “Golden Boy Promotions” наголошувала, що заборонена речовина могла потрапити в організм боксера після вживання ним в їжу зараженого м’яса, від чого в останні роки постраждали десятки спортсменів в Мексиці.
Додамо, що 27-річний боєць був змушений відмовитися реванш с чемпіоном світу в середній вазі проти Геннадія Головкіна після того, як їх перший бій у вересні закінчився внічию.
Довідка УНН: Альварес в своєму послужному списку має 49 перемог з яких 34 нокаутом, 2 нічиї та 1 поразку. Мексиканець був чемпіоном світу за версією WBC (2011-2013 років), WBA (2013), The Ring (2013) і WBO (2016-2017) у першій середній вазі. Чемпіоном світу за версією WBC (2015-2016) у середній вазі.