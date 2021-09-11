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Бывший тренер сборной Украины назвал нынешние проблемы "желто-синих"

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о шансах команды выйти на Мундиаль и проблемы, которые существуют у сборной, информирует УНН со ссылкой на сайты телеканалов "Футбол 1/2".

Цитата

По мнению Сабо, сборная имеет проблемы в центре защиты.

“Мы видели по вчерашней игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы сзади. Есть проблемы у центральных защитников, игроки средней линии могут вовремя возвращаться. Посмотрим, время подготовиться еще есть. Нам нужно выиграть, иначе шансы пропадут. Конечно, по сравнению со вчерашней игрой против чехов состав изменится, и тренерский штаб выпустит лучших игроков, которые будут в хорошем состоянии. У Петракова еще есть время посмотреть на футболистов. Я думаю, что на официальные игры потребуется состав опытных игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверены”, — отметил Сабо.

Дополнение

Следующий поединок с участием сборной Украины по футболу пройдет 9 октября. В 7-м туре квалификации ЧМ-2022 украинцы встретятся с Финляндией.

Справка

Сабо тренировал сборную Украины в 1994 году и с 1996 по 1999 годы.

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