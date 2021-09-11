Колишній тренер збірної України назвав нинішні проблеми "жовто-блакитних"

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо висловився про шанси команди вийти на Мундіаль та проблеми, які наразі існують у збірної, інформує УНН з посиланням на сайти телеканалів "Футбол 1/2".

Цитата

На думку Сабо, збірна має проблеми у центрі захисту.

"Ми бачили по вчорашній грі, і не тільки по вчорашньої, що у нас є проблеми позаду. Є проблеми у центральних захисників, гравці середньої лінії можуть невчасно повертатися. Подивимося, час підготуватися ще є. Нам потрібно виграти, інакше шанси пропадуть. Звичайно, в порівнянні з вчорашньою грою проти чехів склад зміниться, і тренерський штаб випустить кращих гравців, які будуть в хорошому стані. У Петракова ще є час подивитися на футболістів. Я думаю, що на офіційні ігри потрібен буде склад найдосвідченіших гравців, у яких не будуть трястися ноги і вони будуть впевнені", - зауважив Сабо.

Доповнення

Наступний поєдинок за участі збірної України з футболу пройде 9-го жовтня. У 7-му турі кваліфікації ЧС-2022 українці зустрінуться з Фінляндією.

Довідка

Сабо тренував збірну України у 1994 році та з 1996 по 1999 роки.

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