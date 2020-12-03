Бывший президент Франции умер от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, ключевой архитектор европейской интеграции в начале 1970-х, скончался в возрасте 94 лет после заражения COVID-19. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
По данным издания, Жискар, который был лидером Франции с 1974 по 1981 годы, недавно был госпитализирован в городе Тур, что на западе Франции. Он умер в своем семейном доме после перенесенных осложнений, связанных с коронавирусом.
В сентябре он попал в больницу с респираторными осложнениями, а в середине ноября его снова госпитализировали.
Жискар был известен тем, что руководил модернизацией французского общества во время своего президентства, включая разрешение на развод по взаимному согласию и легализацию абортов, и был одним из архитекторов европейской интеграции.