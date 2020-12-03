Колишній президент Франції помер від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен, ключовий архітектор європейської інтеграції на початку 1970-х, помер у віці 94 років після зараження на COVID-19. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
За даними видання, Жискар, який був лідером Франції з 1974 по 1981 рік, нещодавно був госпіталізований у місті Тур, що на заході Франції. Він помер у своєму сімейному будинку після перенесених ускладнень, пов’язаних з коронавірусом.
У вересні він потрапив до лікарні з респіраторними ускладненнями, а в середині листопада його знову госпіталізували.
Жискар був відомий тим, що керував модернізацією французького суспільства під час свого президентства, включаючи дозвіл на розлучення за взаємною згодою та легалізацію абортів, і був одним з архітекторів європейської інтеграції.