Колишній президент Франції помер від COVID-19

За даними видання, Жискар, який був лідером Франції з 1974 по 1981 рік, нещодавно був госпіталізований у місті Тур, що на заході Франції. Він помер у своєму сімейному будинку після перенесених ускладнень, пов’язаних з коронавірусом.

У вересні він потрапив до лікарні з респіраторними ускладненнями, а в середині листопада його знову госпіталізували.

Жискар був відомий тим, що керував модернізацією французького суспільства під час свого президентства, включаючи дозвіл на розлучення за взаємною згодою та легалізацію абортів, і був одним з архітекторів європейської інтеграції.