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Бывший премьер Британии Тони Блэр хотел, чтобы путин занимал первое место на международной арене

Бывший премьер Британии Тони Блэр хотел, чтобы путин занимал первое место на международной арене

Киев • УНН

 • 644883 просмотра

КИЕВ.30 декабря. УНН. Согласно недавно обнародованным официальным документам, бывший премьер-министр Тони Блэр хотел, чтобы владимир путин занимал первое место за международным «главным столом», передает УНН ссылаясь на Sky News.

Детали

Премьер-министр от лейбористской партии с 1997 по 2007 год считал, что российский президент в глубине души был «патриотом», и было важно побуждать его принять западные ценности, свидетельствуют документы, переданные в Национальный архив.

Однако официальные лица выразили опасение, что он олицетворяет возвращение к отношениям времен Холодной войны.

В 2001 году, примерно через год после того, как лейтенант кдб путин стал президентом, внутренняя информационная записка № 10, названная «Прогресс путина», вызвала обеспокоенность, в том числе возрождение русской шпионской деятельности.

«Несмотря на теплоту риторики путина о тесных связях между россией и Великобританией, усилия российской разведки по британским объектам остаются на высоком уровне», - говорится в сообщении.

В документе приводится список заверений путина Блэру во время их встреч на международных саммитах, которые оказались ошибочными. Они включали поддержку жесткой линии Запада по поводу иракского диктатора Саддама Хусейна и обещания, что Москва прекратит поставки ядерной программы Ирана.

В меморандуме, который очень актуален сейчас, учитывая вторжение россии в Украину, путин также сказал Блэру, что он не хочет, чтобы его считали «антинатовцем», но затем его министр обороны предупредил, что любое дальнейшее расширение НАТО будет «серьезной политической ошибкой», требующей от Москвы принятия «соответствующих шагов».

Эта записка является частью серии брифингов советника Блэра по внешней политике Джона Сойерса перед встречей с чиновниками в новой администрации Джорджа Буша перед первой встречей премьер-министра с новым президентом США.

Блэр сравнил путина с президентом Франции Шарлем де Голлем во время переговоров с тогдашним вице-президентом Диком Чейни в Кэмп-Дэвиде.

«Премьер-министр охарактеризовал его как русского патриота, остро осознающего, что россия потеряла уважение в мире. Называть его русским де Голлем было бы ошибкой, но он имел подобный склад ума», – говорится в протоколе встречи.

«Он (Блэр) понимал, что путин имеет низкий рейтинг одобрения в США. Но он думал, что было бы лучше позволить путину занимать первое место и поощрять путина придерживаться западных взглядов, а также западной экономической модели».

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