Деталі

Прем'єр-міністр від лейбористської партії з 1997 по 2007 рік вважав, що російський президент у глибині душі був «патріотом», і було важливо спонукати його прийняти західні цінності, свідчать документи, передані до Національного архіву.

Проте офіційні особи висловили побоювання, що він уособлює повернення до відносин часів Холодної війни.

У 2001 році, приблизно через рік після того, як лейтенант кдб путін став президентом, внутрішня інформаційна записка № 10, названа «Прогрес путіна», викликала стурбованість, у тому числі відродження російської шпигунської діяльності.

«Незважаючи на теплоту риторики путіна про тісні зв'язки між росією та Великою Британією, зусилля російської розвідки щодо британських об'єктів залишаються на високому рівні», - йдеться у повідомленні.

У документі наводиться список запевнень путіна Блеру під час їхніх зустрічей на міжнародних самітах, які виявилися помилковими. Вони включали підтримку жорсткої лінії Заходу щодо іракського диктатора Саддама Хусейна та обіцянки, що Москва припинить постачання ядерної програми Ірану.

У меморандумі, який дуже актуальний зараз, враховуючи вторгнення росії в Україну , путін також сказав Блеру, що він не хоче, щоб його вважали «антинатівцем», але потім його міністр оборони попередив, що будь-яке подальше розширення НАТО буде «серйозною політичною помилкою», що вимагає від Москви прийняття «відповідних кроків».

Ця записка є частиною серії брифінгів радника Блера із зовнішньої політики Джона Сойєрса перед зустріччю з високопосадовцями у новій адміністрації Джорджа Буша перед першою зустріччю прем'єр-міністра з новим президентом США.

Блер порівняв путіна з президентом Франції Шарлем де Голлем під час переговорів з тодішнім віце-президентом Діком Чейні в Кемп-Девіді.

«Прем'єр-міністр охарактеризував його як російського патріота, який гостро усвідомлює, що росія втратила повагу у світі. Називати його російським де Голлем було б помилкою, але він мав подібний склад розуму», - йдеться у протоколі зустрічі.

«Він (Блер) розумів, що путін має низький рейтинг схвалення в США. Але він думав, що було б краще дозволити путіну посідати перше місце і заохочувати путіна дотримуватись західних поглядів, а також західної економічної моделі».