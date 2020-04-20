Бывший чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер принял решение завершить профессиональную карьеру биатлониста. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает УНН.
"Спасибо вам всем, 22 года - достаточно, это был большой время. Пожалуйста, берегите себя все и оставайтесь здоровы", - рассказал Ландертингер.
Стоит отметить, что австриец завоевал серебряные медали на Играх-2010 в Ванкувере и Олимпиаде-2014 в Сочи и имеет две бронзовые награде (Сочи и Пхенчхан-2018). Кроме того, в 2009 году австриец стал чемпионом мира в масс-старте.
Напомним, что знаменитая биатлонистка завершила карьеру в прошлом месяце.