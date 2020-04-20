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Колишній чемпіон світу з біатлону оголосив про завершення кар'єри

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Австрійський біатлоніст Домінік Ландертінгер прийняв рішення завершити професійну кар'єру біатлоніста. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

"Спасибі вам усім, 22 роки - досить, це був великий час. Будь ласка, бережіть себе всі і залишайтеся здорові", - розповів Ландертінгер.

Варто зазначити, що австрієць завоював срібні медалі на Іграх-2010 у Ванкувері і Олімпіаді-2014 в Сочі та має дві бронзові нагороді (Сочі і Пхьончхан-2018). Крім того, у 2009 році австрієць став чемпіоном світу в мас-старті.

Нагадаємо, що іменита біатлоністка завершила кар'єру минулого місяця.

Українські Національні Новини

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