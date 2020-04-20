Колишній чемпіон світу з біатлону оголосив про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Австрійський біатлоніст Домінік Ландертінгер прийняв рішення завершити професійну кар'єру біатлоніста. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
"Спасибі вам усім, 22 роки - досить, це був великий час. Будь ласка, бережіть себе всі і залишайтеся здорові", - розповів Ландертінгер.
Варто зазначити, що австрієць завоював срібні медалі на Іграх-2010 у Ванкувері і Олімпіаді-2014 в Сочі та має дві бронзові нагороді (Сочі і Пхьончхан-2018). Крім того, у 2009 році австрієць став чемпіоном світу в мас-старті.
Нагадаємо, що іменита біатлоністка завершила кар'єру минулого місяця.