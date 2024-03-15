Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Количество жертв в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 17
В результате вражеского ракетного удара по Одессе погибли 17 человек, в том числе один спасатель, и 73 получили ранения, на месте происшествия продолжаются спасательные работы и оказывается психологическая помощь.
Определили самые уязвимые места врага: Зеленский провел важное военное совещание
Президент Зеленский провел военное совещание, на котором определили наиболее уязвимые места противника для нанесения максимального ущерба, чтобы приблизить справедливый конец российской агрессии.
Кабмин предлагает увеличить на 15 тысяч численность пограничной службы
Кабинет Министров одобрил законопроект об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 000 человек в течение года после окончания или отмены военного положения в Украине.
Из-за утренней атаки рф по Одессе без света сейчас более полутысячи абонементов - Кипер
В результате ракетного обстрела в Одессе были повреждены газовые и электрические сети, в результате чего 535 абонентов остались без электроэнергии, а 800 - без газоснабжения, восстановление ожидается до 16 марта 2024 года.
Кабмин в третий раз переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике
Кабинет Министров в третий раз назначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике и свободе совести.
Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300: уничтожено общежитие и пункт экстренной медицинской помощи
российские войска атаковали Золочев Харьковской области ракетами С-300, разрушив общежитие и центр экстренной медицинской помощи.
Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предостерегает от развертывания войск НАТО в Украине, заявляя, что это грозит Третьей мировой войной, в то же время поддерживая предоставление военной, экономической и технической помощи, чтобы помочь Украине защитить себя.
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Авдеевском направлении
Президент Украины заслушал доклад Главкома ВСУ. Речь шла о ситуации на ключевых участках фронта.
Правительство определило место расположения Национального военного кладбища
Кабинет Министров Украины согласовал размещение Национального военного мемориального кладбища на двух участках на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области.
Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов
Правительство выделяет 200 миллионов гривен на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания качественной медицинской помощи и реабилитации военнослужащих в госпитале "Феофания".