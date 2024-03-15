Количество жертв в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 17

В результате вражеского ракетного удара по городу Одесса количество жертв возросло до 17 человек, из которых один спасатель, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Пострадало 73 человека, из которых 9 - сотрудники ГСЧС.

"Работы продолжаются. На месте происшествия работают также психологи ГСЧС и Нацполиции, которые оказывают психологическую помощь людям", - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщалось, российские войска осуществили удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.